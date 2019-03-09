أخبار الدوري الإنجليزي يوم 9-3-2019 جوارديولا وأجويرو الأفضل في فبراير...

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جدة - عمرو شويل أخبار الدوري الإنجليزي يوم 9-3-2019 شهدت العديد من الأخبار الهامة فى مقدمتها حصول الإسبانى بيب جوارديولا المدير الفنى لمانشستر سيتى على جائزة مدرب الشهر فى البريميرليج، وحصول المهاجم سيرجيو أجويرو على جائزة أفضل لاعب.

جوارديولا وأجويرو الأفضل في فبراير



أخبار الدوري الإنجليزي يوم 9-3-2019 حصل بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي على جائزة أفضل مدرب في مسابقة الدوري الإنجليزي عن شهر فبراير الماضي.

وقاد جوارديولا، فريق مانشستر سيتي لتحقيق الفوز في أربع مباريات خلال الشهر الماضي، كان منها الفوز بنتيجة (6-0) على حساب تشيلسي.

وحقق جائزة مدرب الشهر في البريميرليج للمرة السادسة وتعادل رسمياً مع استاذه الراحل بوبي روبسون.

كما حصل سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي على جائزة أفضل لاعب في مسابقة الدوري الإنجليزي عن الشهر المنقضي.

واحرز أجويرو 7 أهداف مع السيتى فى الشهر الماضى خلال 4 مباريات فقط، من بينها هاتريك فى مرمى تشيلسى فى اللقاء الذى أنتهى بفوز فريقه 6-0، مع العلم أنه يتصدر حاليا ترتيب الهدافين برصيد 18 هدف بفارق هدف وحيد عن محمد صلاح نحم ليفربول.

ويلتقي غداً السبت مانشستر سيتي مع واتفورد بملعب "الإتحاد" ضمن منافسات الجولة الـ 30 من منافسات "البريميرليج".

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة متفوقاً بفارق نقطة واحدة على ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح صاحب المركز الثاني، بينما يحتل واتفورد المركز الثامن برصيد 43 نقطة.



جوارديولا

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أجويرو

الفيفا يرفض استئناف تشيلسي



أخبار الدوري الإنجليزي يوم 9-3-2019 رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اليوم الجمعة، طلب الاستئناف الذى تقدم به نادى تشلسي الإنجليزى بتأجيل عقوبة الحرمان من قيد لاعبين جدد لفترتى انتقالات (سنة كاملة).

وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم، قد قرر منع نادى تشيلسى الإنجليزى فى شهر فبراير الماضى من إبرام وعقد أى صفقات خلال فترتين مقبلتين لحساب سوق الانتقالات، بسبب مخالفات تتعلق بالنقل الدولى وتسجيل اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

وغرم الفيفا، تشيلسى 460 ألف جنيه إسترلينى بعد هذه العقوبة التى ستنتهى فترتها عند فتح باب سوق الانتقالات الصيفية 2020.

ويواجه تشيلسى أزمة كبيرة فى الصيف المقبل، فى ظل رغبة البلجيكى ايدين هازارد فى الرحيل، لعدم ايجاد البديل المناسب له.



تشيلسي

لاعب نيوكاسل صاحب هدف الشهر فى االبريميرليج



أخبار الدوري الإنجليزي يوم 9-3-2019 هدف شهر فبراير فى البريميرليج حصل عليه السويسرى فابيان شار مدافع نيوكاسل يونايتد بفضل هدفه فى مرمى بيرنلي والذى جاء من تسديدة بعيدة المدى.