شكرا لقرائتكم يوفنتوس يكتسح أودينيزي برباعية في غياب رونالدو.. فيديو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكتسح يوفنتوس ضيفه فريق أودينيزي بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب "أليانز ستاديوم"، فى افتتاح مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي.

قام أليجرى مدرب يوفنتوس بإراحة عدد كبير من نجومه عن المشاركة أساسيا فى اللقاء يتقدمهم النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو بجلوسهم على مقاعد البدلاء، قبل موقعة أتلتيكو مدريد الإسبانى فى إياب ثمن نهائي دوري الابطال الثلاثاء المقبل.

أنهى يوفنتوس الشوط الأول من المباراة متقدما بثنائية نظيفة سجلها المهاجم الشاب مويس كين صاحب الـ19 عاما، فى الدقيقتين 11 و 39 من زمن المباراة. وفى الشوط الثانى أضاف لاعب الوسط الألمانى إيمرى كان ثالث أهداف اليوفى فى الدقيقة 67 من زمن اللقاء، عن طريق ركلة جزاء. واختتم الفرنسي بليز ماتويدى رباعية فريق السيدة العجوز من ضربة رأسية فى الدقيقة 71 من زمن المباراة.

وسجل كيفين لاسانيا هدف فريق أودينيزي الوحيد فى الدقيقة 84، من تسديدة قوية فشل تشيزنى حارس يوفنتوس فى التصدى لها.

بهذا الفوز عزز يوفنتوس صدارته لجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 75 نقطة، متفوقا بفارق 19 نقطة عن أقرب ملاحقيه فريق نابولى صاحب المركز الثانى برصيد 56 نقطة، بينما توقف رصيد أودينيزى عند 25 نقطة فى المركز الخامس عشر.



فرحة يوفنتوس بالهدف الأول

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كين يحتفل بالهدف الأول

كين يداعب الكرة

مويس كين