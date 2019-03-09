النصر يوقع عقداً مع شركة اتصالات عالمية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت إدارة النصر يوم الجمعة، توقيع شراكة استراتيجية مع شركة اتصالات عالمية، لتكون بذلك شريكا جديدا للنادي العاصمي. وجاء في بيان النادي الرسمي على حسابه في "تويتر" "أنهت إدارة النادي توقيع شراكة استراتيجية مع شركة اتصالات عالمية"، مضيفا بأن هذه الشراكة ستقدم "خدمات اتصال متكاملة وتشمل تقديم عدد من المنتجات التي ستسعد الجماهير والتي تعتبر الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.

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