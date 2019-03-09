شكرا لقرائتكم إسبانيول وأتلتيك بلباو يتعادلان في افتتاح الجولة 27 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - خيم التعادل 1 - 1 على المباراة التي جمعت أتلتيك بلباو بضيفه إسبانيول يوم الجمعة في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم إسبانيول بهدف سجله فاكوندو فيريرا في الدقيقة التاسعة وتعادل أتلتيك بلباو بهدف سجله راؤول غارسيا في الدقيقة 80. ورفع بلباو رصيده إلى 34 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف أمام اسبانيول صاحب المركز الثاني عشر.
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