شكرا لقرائتكم ويس براون: أتوقع أن يتوج يونايتد ببطولة مع سولشاير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - امتدح الإنجليزي ويس براون، لاعب مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي السابق، النرويجي أول غونار سولشاير، بعدما استطاع جعل الفريق يظهر بشكل إيجابي في جميع اللقاءات حتى الآن/ مضيفا بأن الأخير استفاد من اللعب بقميص الشياطين الحمر في السابق.

وقال ويس براون في مقابلة مع "العربية": سعيد بتواجدي في دبي ومراقبة اللاعبين الصغار وهم يلعبون كرة القدم فهذا يعيد لي الذكريات عندما بدأت مسيرتي في صفوف ناشئي مانشستر يونايتد وكنت أراقب لاعبي الفريق الأول وأحلم بأن أصبح يوما مثلهم.

وكشف براون بأنه مان يعلم بأن يونايتد لن يستسلم أمام باريس سان جيرمان وقال: قبل مباراة الإياب في أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان لم أكن أتصور أن مانشستر يونايتد سيستسلم رغم الآراء السلبية حول حظوظ الفريق خاصة بسبب الإصابات وخسارته ذهابا، ولكني أعتقد أن المدرب سولشاير جلب معه شعورا بالسعادة في صفوف لاعبي يونايتد منذ توليه المسؤولية والفريق استفاد من بعض الحظ بعض الشيء في المباراة، ليحقق المعجزة كما تم تسميتها، فاللاعبون الشباب قدموا أداءا رائعا ويجب أن نرفع القبعات تحية لهم.

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وأشاد براون بسولشاير وقال: إذا نظرت إلى سجل المدرب منذ توليه المسؤولية فإنه لم يخسر إلا مباراة واحدة حتى الآن، إن التأثير الذي يملكه المدرب هو بمثابة مزيج بين قدرته على رسم التكتيك المناسب في المباريات إلى جانب تقديم شيء معنوي مهم يمكن ملاحظته في التدريبات، الجميع يركل الكرة والابتسامة لا ترافق شفاههم. سولشاير كلاعب سابق في يونايتد يدرك لتاريخ مانشستر يونايتد وحقق إنجازات وتتويجات عديدة وهو ما جعله قادرا على قراءة الفريق ولاعبيه حاليا بشكل مختلف وهم يتجاوبون بشكل إيجابي مع تعليماته.

وحول مباراة ينايتد أمام أرسنال، قال براون: مباراة يوم الأحد ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي ستكون مميزة، ففي آخر لقاء جمع الفريقين نجح يونايتد بالفوز في بطولة الكأس في لندن. وأعتقد بالأداء الجيد الحالي لفريقنا فإن الجميع يشعر بالخوف من مواجهتنا وهذا يؤكد ما قدمه المدرب الحالي من تغيير واضح، بصراحة فإني مع المدرب السابق كنت أشعر بالرضا لو أنهى يونايتد الموسم بالمركز الرابع في الدوري الإنجليزي لكن الآن الأمر مختلف مع المدرب سولشاير، مازلنا ننافس في أكثر من بطولة إلى جانب السعي للبقاء بين الأربعة الكبار في الدوري، ربما ننجح بالتتويج بأحد الألقاب في نهاية الموسم الحالي.

وحول تنافسية ليفربول مع قطبي مانشستر، قال براون: ليفربول يمتلك فريقا متميزا وطبعا قرأت ما تنشره وسائل الإعلام عن تعرض لاعبيه لضغط نفسي لنيل لقب الدوري بعد طول انتظار، والتنافس بين ليفربول مانشستر سيتي سيستمر إلى آخر جولة بالدوري والفارق بينهما سيكون خسارة مباراة واحدة لا أكثر لحسم البطل، بالنسبة لي شخصيا فإنني أفضل أن يفوز مانشستر ستي باللقب وليس ليفربول.