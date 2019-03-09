رانييري يعود إلى روما

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيعود المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري للإشراف على روما، حتى نهاية الموسم، خلفاً لأوزيبيو دي فرانشيسكو، الذي أقيل من منصبه.

وقال روما في موقعه الرسمي: «يسعد روما أن يؤكد أن كلاوديو رانييري عُيّن كمدرب حتى 30 يونيو/حزيران 2019»، مشيراً إلى أن المدرب «البالغ 67 عاماً سيكون مع الفريق في المباراة التالية في الدوري الإيطالي، الاثنين على الملعب الأولمبي ضد إمبولي».

وسبق لرانييري أن أشرف على روما بين 2009 و2011.

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