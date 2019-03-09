عبدالله بن سالم: الأولمبياد الخاص يؤكد مكانة الإمارات عالمياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة باحتفالات إمارة الشارقة لاستقبال «شعلة الأمل» ضمن فعاليات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 والتي تحتضنها أرض دولة الإمارات الغالية.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم أمس، لاستقبال شعلة الأمل في واجهة المجاز بالشارقة، وأكد سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي أن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للأولمبياد الخاص في العاصمة أبوظبي، واحتفالات مرور شعلة الأمل بمختلف إمارات الدولة، تأكيد على المكانة العالية التي تبوأتها الدولة على صعيد استضافة الفعاليات والمناسبات الرياضية الكبرى على مستوى العالم، وفي مختلف الميادين، إلى جانب الاهتمام المتعاظم بفئة ذوي الإعاقة ورعايتها وتقديم كافة التسهيلات للأنشطة المحلية والإقليمية والعالمية مما يعزز من استفادتها من التجارب العالمية، ويعمل على تسهيل دمج وتطوير قدرات ومواهب هذه الفئة في المجتمع.

واختتم سموه حديثه مشيراً إلى أن استقبال شعلة الأمل في الشارقة يعبر عن التزام دائم من الإمارة بدعم فئة ذوي الإعاقة، هذا الالتزام الذي رسم ملامحه وحدد مساره منذ أكثر من ثلاثة عقود نصير المعاقين صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويعكس هذا الاستقبال حرص إمارة الشارقة على تقديم كافة ما يلزم لتطوير قدرات أبنائنا وبناتنا من ذوي الإعاقة ورفع كفاءتهم في مجال الرياضات المختلفة التي تسهم عبر المنافسات الدولية، في تدعيم أواصر الصلات ومفاهيم التسامح والتواصل بينهم وبين أقرانهم في مختلف دول العالم من المشاركين في الأولمبياد.

وبدأت مجريات الحفل بوصول حملة الشعلة من الرياضيين الإماراتيين والدوليين من مختلف أنحاء العالم إلى جانب رياضيي الأولمبياد الخاص إلى منصة الاحتفال في واجهة المجاز المائية بالشارقة، حيث استقبلهم سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي واستلم سموه شعلة الأمل، وقام بإيقادها ليعزف بعدها السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وانطلقت فعاليات «شعلة الأمل» بحضور حشد من الجماهير، وذلك ضمن رحلتها الإنسانية عبر إمارات الدولة وصولاً إلى إمارة أبوظبي في الثالث عشر من مارس/ آذار الجاري.

وألقى اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، والدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية المحلية لإمارة الشارقة لبرنامج المدن المضيفة كلمتين بالمناسبة.

وشهد الحفل الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والمهندس خالد بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة، وعدد من المسؤولين في الدوائر المحلية.

على خط آخر، وبرعاية سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وتحت شعار «ها هم أصحاب الهمم» وبروح التعاون والتكاتف، احتضنت إمارة رأس الخيمة 585 رياضياً يمثلون وفود جنوب إفريقيا، أستونيا، منغوليا، اليونان، أذربيجان، قبرص، طاجيكستان، لوكسمبورج وكازاخستان، وذلك في إطار برنامج المدن المضيفة.

واستقبلت الشارقة كذلك وفود 24 دولة من الدول المشاركة في الأولمبياد العالمي الخاص ذلك ضمن برنامج الشارقة للمدن المضيفة،

وتضم تلك الوفود 1638 لاعباً إلى جانب رؤساء تلك الوفود والأجهزة الإدارية والفنية والطواقم الطبية والرياضية.

وأكد سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة أن رؤية القيادة الرشيدة للدولة باستضافة نحو 7500 رياضي من 190 دولة ضمن برنامج الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية، يعكس استراتيجية الدولة في إرساء القيم الإنسانية وتحقيق مفهوم الدمج المجتمعي وتمكين أصحاب الهمم لأداء دورهم الطبيعي في التنمية والتطور.

وأعلن سموه ترحيبه باستضافة وفود 9 دول في إمارة رأس الخيمة ضمن برنامج المدن المضيفة، وقال إن إمارة رأس الخيمة تفتح ذراعيها بالمودة والتقدير للوفود الزائرة ضمن الخطة الرامية لزيادة الوعي بقدرات أصحاب الهمم والتعريف بأهمية التضامن والمشاركة لتحقيق الأهداف المطلوبة وعكس الصورة المشرفة عن دولة التسامح التي تقدم تجربة جديرة بالاهتمام من خلال الأولمبياد العالمي الذي يجسد قيمة الجهود الإنسانية التي تقوم بها الدولة لتعزيز مفاهيم السلام والمحبة والإنسانية.