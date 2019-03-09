شكرا لقرائتكم خبر عن «الأولمبي» يخسر أمام طاجيكستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خسر منتخب الإمارات الأولمبي لكرة القدم أمام نظيره منتخب طاجيكستان، بهدف دون رد في التجربة الودية الأولى التي جرت أمس، باستاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي، ضمن استعدادات «الأبيض» للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو.

وخاض منتخبنا، المباراة بتشكيلة ضمت: عبدالرحمن العامري في حراسة المرمى ومحمد علي شاكر وماجد سرور وزايد العامري وطحنون الزعابي وعلي عيد وخليفة الحمادي وخلفان النوبي ومحمد العطاس وعلي الحيظاني وماجد راشد.

وأجرى المدير الفني لمنتخبنا ماسيج سكورزا 4 تبديلات خلال شوط المباراة الثاني؛ حيث أشرك: راشد سالم وعبدالله ناصر وأحمد فوزي وأحمد جميل بدلاً عن خلفان النوبي ومحمد العطاس وعلي عيد وعلي الحيظاني.

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