نجوم الكرنفال في صراع مثير للفوز ببطولات السوبر ساترداي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت

تتوجه أنظار العالم مساء اليوم إلى مضمار «ميدان» العالمي، وتحديداً إلى أحد أبرز أيام سباقات الخيل العالمية، حيث الموعد المنتظر مع حفل «السوبر ساترداي» في ختام كرنفال كأس دبي العالمي، والذي يتألف من سبع بطولات رئيسية، ويعتبر نسخة مصغرة من سباقات أمسية كأس دبي العالمي، ذات الجوائز الأغلى في العالم.

ويسدل حفل الليلة الستار رسمياً على كرنفال كأس دبي العالمي، ويمهد السبيل لانطلاقة السباق الأرقى في العالم، كأس دبي العالمي، ويمثل يوم «السوبر ساترداي» بروفة نهائية لسباقات أمسية الكأس، ولعله يقدم صورة صادقة عن أبطال الأمسية الكبرى بمضمار «ميدان».

ويقام حفل السوبر ساترداي الذي يمثل التجمع الأكبر للبطولات بالموسم الإماراتي خارج كأس دبي العالمي، برعاية من شركة طيران الإمارات التي تعد الراعي الأكبر لسباقات الخيل، وستتكفل برعاية حفل الليلة بجوائز مالية تقدر بمليونين و650 ألف دولار.

وفي تأكيد على رفعة مستوى سباقات هذا الحفل، فقد استقطب 76 جواداً تمثل العديد من دول العالم، ويشتمل الحفل على بطولتين من الفئة الأولى تشملان جولة ختام بطولة كأس آل مكتوم للخيول المهجنة، وبطولة جبل حتا، وبطولة واحدة من الفئة الثانية وهي دبي مدينة الذهب، وثلاث بطولات من الفئة الثالثة هي مهب الشمال وبرج نهار وند الشبا تيرف للسرعة، بالإضافة إلى سباق القوائم «بطولة البستكية» للأمهار عمر ثلاث سنوات.

وتمثل الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة التحدي على كأس آل مكتوم قمة الحفل بالشوط السادس وهي البطولة التي يضمن الفائز بها موقعاً في كأس دبي العالمي، مما يجعلها البطولة الأقوى بالكرنفال والأقدم بالساحة المحلية.

وتبلغ مسافة هذه البطولة 2000 متر «جروب 1» على المسار الرملي، وتم رصد جوائز مالية لها تبلغ 600 ألف دولار، وتشهد البطولة مشاركة 10 خيول، ويواجه نجم جودلفين الموهوب «ثندر سنو» بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، مهمة حاسمة بهذه الجولة، والتي يسعى من خلالها لتأكيد موقعه في الكأس العالمي.

ويعزز حظوظ الفريق الأزرق الجواد «نورديك لايتس» (أبلبي/‏بيوك)، وهو فائز ووصيف هذا الموسم، ويدشن «غرونكوسكي» (بن غدير/‏فرنش) أول مشاركاته بالدولة، بحثاً عن موقع في كأس دبي العالمي، وخاض هذا الجواد ثلاث مشاركات بعد المستوى الرائع الذي قدمه في ختام التاج الثلاثي الأمريكي، عندما حل وصيفاً ل«جستيفاي».

ويشهد الشوط السابع، سباقاً من القمة وهو سباق الفئة الأولى «جبل حتا» على مسافة 1800 متر «عشبي»، ويرمي فريق جودلفين بثقله في هذا الشوط، في مسعى جاد لتأمين الفوز بسباق جبل حتا المؤهل لسباق «جروب 1» ذي الستة ملايين دولار دبي تيرف، إذ يدفع بخمسة خيول أبرزها «دريم كاسل» (سعيد بن سرور/‏سوميون)، بطل سباقي الراشدية (جروب 2)، وسينجسبيل (جروب 3)، خلال هذا الكرنفال، أما الخيول الأربع الأخرى فكلها بإشراف شارلي أبلبي، ويبرز منها بطل النسخة الماضية «بلير هاوس»، الذي شارك مرة واحدة هذا الموسم هنا وحل رابعاً، والمهر القوي «لوكسلي»، و«ووتون» و«فيرست كونتاكت».

ويشهد سباق الفئة الثانية دبي مدينة الذهب الذي يقام في الشوط الخامس البالغة مسافته 2410 أمتار على المسار العشبي، منافسة مثيرة بين 10 خيول، ويبدو أن الكأس ستبقى في خزانة جودلفين، حيث يشارك ثنائي شارلي أبلبي المكون من «أولد بيرشان» و«سبوتيفاي»، والأول متوج بعدة ألقاب بريطانية كبرى، والثاني فائز في سباقيه المحليين، وآخرهما دبي ملينيوم ستيكس، أما المدرب سعيد بن سرور، فيدفع بالجواد «ريسينج هيستوري» الذي حل ثانياً وثالثاً في سباقاته المحلية خلف «سبوتيفاي»، بالإضافة إلى «تيم توك» الذي أحرز مراكز متقدمة في سباقات قوية كذلك.

وسمح غياب الجواد «كميبر» للشيخ راشد بن حميد النعيمي المتوج العام الماضي بسباق «برج نهار» في إحياء آمال 11 منافساً للفوز بلقب بطولة «الفئة الثالثة» التي تجري في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر رملي، والمؤهل إلى بطولة «جودلفين مايل» في أمسية 30 مارس.

وتتجه الأنظار إلى وصيف نسخة العام الماضي «سيكرت أمبيشن» (سيمار/‏مولن) إلى تحقيق الانتصار، في ظل منافسة مشروعة من «هيفي ميتال» المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بإشراف المدرب سالم بن غدير وقيادة الفارس مايكل بارزالونا الساعي إلى رفع جاهزيته قبيل شوط «جودلفين مايل» .

وفي الشوط الأول، يتهافت أبطال السرعة المحلية والعالمية للتحدي الكبير بسباق الفئة الثالثة مهب الشمال الذي يجرى لمسافة 1200 متر على المسار الرملي، ويسعى نجم إسطبل زعبيل المتألق «لافاسبين» (سيمار/‏مولن)، لمواصلة رحلة التألق وتحقيق فوزه الرابع هذا الموسم، لكن ربما تكون المهمة هنا أصعب قليلاً في ظل وجود خيول قوية، وأبرزها الوصيفة في آخر مشاركة جمعتهما «سويتزرلاند» (أسموسن/‏برزلونا)، والقوي «درافتد» (واتسون/‏دوبس)، بطل الشندغة للسرعة قبل أسبوعين، وأيضاً بجانبه غريمه ووصيفه في ذلك السباق «تاتو كي» (مارنان/‏فولي).

2650000 دولار

رصدت الشركة الراعية لأشواط السباق السبعة، للحفل العاشر «سباق السوبر ساترداي» مبلغاً مالياً كبيراً على قدر حجم السباق، واجتذابه لصفوة الخيول العالمية والمحلية، ويبلغ إجمالي جوائز السباق مليونين و650 ألف دولار.

ويبلغ مجموع جوائز الشوط الأول 350 ألف دولار، ورُصد للشوط الثاني 300 ألف دولار، فيما يبلغ مجموع جوائز الشوط الثالث 350 ألف دولار، أما جوائز الشوط الرابع فتبلغ 350 ألف دولار، ورُصد للشوط الخامس 300 ألف دولار، وتبلغ جوائز الشوط السادس 600 ألف دولار، فيما رصد للشوط السابع الأخير مبلغ 400 ألف دولار.

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«استهداف» و«مانجوزي» في البستكيّة

يتنافس 14 مهراً عمر ثلاث سنوات فقط، في سباق البستكية بالشوط الثاني، والذي يمثل الجولة الثانية من بطولة التاج الثلاثي للأمهار عمر ثلاث سنوات «قوائم»، والتي تضم سباقي 2000 جنيز وداربي الإمارات في أمسية الكأس.

تبلغ مسافة السباق 1900 متر، ويفضي إلى داربي الإمارات، ويتوقع أن يشهد السباق تنافساً مثيراً، والتي أبلت خلال مشاركاتها القليلة السابقة بلاءً حسناً وحققت نتائج طيبة، ويقف على رأس القائمة المرشحة ثنائي جودلفين «استهداف» (سعيد بن سرور/‏‏‏‏‏‏كوسجريف)، و«ديافين إيميج» (أبلبي/‏‏‏‏‏‏دويل)، و«مانجوزي» الفائز في السباق التحضيري.

مواجهة مثيرة بين «بلو بوينت» و«مازيني»

تتنافس حصة كاملة من خيول السرعة بالشوط الثالث في سباق ند الشبا سبرنت «جروب 3» في ثالثة دورة له داخل الحفل الكبير، وتبلغ مسافة السباق 1200 متر «عشبي» وهو مؤهل لسباق القوز للسرعة.

ويبرز من القائمة التي تشهد مشاركة 11 خيلاً، «بلو بوينت» (أبلبي/‏بيوك)، بطل ميدان سبرنت (جروب 2) الشهر الماضي، والمتألق في رويال أسكوت، والممثل الوحيد لجودلفين، والمهمة ستكون صعبة بحضور «مازيني» (ناس/‏ديفريز)، الفائز الذي لم يخسر منذ ستة أشهر. ويأمل دووج واتسون، أن يفلح «اختيار» للمرة الثانية أمام «ريفلسكوب».