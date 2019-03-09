شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الدولة تحتفي بالبعثة الرومانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقامت سفارة الدولة لدى رومانيا في مقرها بالعاصمة بوخارست حفل استقبال لتشجيع البعثة الرومانية المشاركة في فعاليات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص التي تسضيفها الدولة في أبوظبي خلال الفترة من 14 الى 21 مارس الجاري.

ورحب الدكتور أحمد عبدالله سعيد المطروشي سفير الدولة لدى رومانيا ومهرو علي الشايع دبلوماسية بالسفارة بالرياضيين الرومان المشاركين في الأولمبياد الخاص والوفد المرافق لهم، وتمنى السفير للبعثة الرومانية التوفيق وتحقيق نتائج جيدة في الحدث العالمي الذي ينظم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفارة الدولة تحتفي بالبعثة الرومانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.