الوحدة يستعد للاتحاد السعودي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد مصطفى

يجري فريق الوحدة تدريبه الأساسي اليوم في استاد آل نهيان، استعداداً لمواجهة فريق الاتحاد السعودي بعد غد الاثنين، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا.

ويضع الجهاز الفني، بقيادة الهولندي تين كات، خلال تدريب اليوم الملامح الرئيسية للخطة والتشكيلة التي سيخوض بها اللقاء. وكان الوحدة قد أدى حصتين تدريبيتين عقب عودته من طشقند حيث ركز الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين وتصحيح الأخطاء التي صاحبت المباراة الأولى أمام لوكوموتيف الأوزبكي، والتي خسرها العنابي بهدفين، وركز المدرب تين كات على تجهيز جميع العناصر مع التركيز على إسماعيل مطر قائد الفريق، وسالم سلطان العائدين للمشاركة مع العنابي.