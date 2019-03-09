حمدان بن محمد: بروح الفريق سنحول التحديات إلى انتصارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن فريق F3 بقيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي مشاركته في النسخة الثانية من الألعاب الحكومية التي تقام في الفترة من 3 إلى 6 أبريل/ نيسان المقبل تحت شعار «فريق واحد هدف واحد»، على شاطئ كايت بيتش.

تمثل مشاركة فريق F

3 في الألعاب الحكومية هذا العام، عاملاً مهماً في إضفاء أجواء استثنائية من الحماس والتشويق على المنافسات، وتجسيداً لحرص سموه على دعم المبادرات الرامية إلى ترسيخ مبدأ العمل الجماعي وروح الفريق الواحد بين موظفي الجهات الحكومية خلال رحلة الوصول بإمارة دبي إلى المركز الأول على كافة الأصعدة.

وانطلاقاً من إيمان سموه بالدور الريادي الذي تلعبه المرأة في صنع الإنجازات، وكونها تمثل محوراً وركيزة أساسية في المجتمع والعمل الحكومي، أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في خطوة مميزة عن تشكيل فريق F

3 للسيدات وذلك للمرة الأولى لخوض غمار المنافسات أسوة بفريق الرجال الذي شارك في منافسات العام الماضي.

وبين سموه أن مشاركة فريق F

3 بفئتي الرجال والسيدات في نسخة هذا العام من الألعاب الحكومية تؤكد أهمية الإصرار والمثابرة والعمل الجماعي في سبيل إنجاز ما بدأناه، وصولا إلى تحقيق الأهداف المأمولة بأقصى درجات الكفاءة والامتياز، مشيراً إلى أن هذا النهج يواكب رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بأنه لا مكان للمستحيل في سباق التميز وتبوؤ المركز الأول.

وتشهد النسخة الثانية من الألعاب الحكومية تفاعلا كبيرا من قبل مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من كافة إمارات الدولة بالإضافة إلى عدد من حكومات المنطقة والعالم، حيث تستهدف المبادرة ترسيخ مبدأ العمل الجماعي وروح الفريق الواحد بين موظفي الحكومة.