الإمارات تفوز بذهبية وفضية في بطولة ترايثلون أصحاب الهمم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت أمس، منافسات الترايثلون في الألعاب العالمية بحلبة ياس في أبوظبي، بمشاركة العديد من اللاعبين في 4 فئات مختلفة. وشهدت البطولة فوز الشقيقان ميكا وجونا همبلتون، لاعبا فريق الإمارات، بالمركز الأول والثاني على التوالي ضمن المنافسات، ليُهديا الإمارات أول ذهبية وفضية في منافسات الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019.

ونجح منتخب الإرادة الإماراتي في الترايثلون، والمكون من لاعبيْن أمريكيين مقيمين في الدولة، استوفيا شروط مشاركتهما ضمن نسبة 10 في المئة المحددة من قبل الأولمبياد الخاص الإماراتي، لمشاركة المقيمين، وتصدرا الترتيب العام وحصدا ميداليتين ذهبية وفضية.

وتم تكريم الفائزين عقب المنافسات، بحضور طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، وخالد الفهيم، رئيس جمعية الترايثلون في الإمارات.

وشهدت البطولة مشاركة 33 رياضياً من أصحاب الهمم، يمثلون 14 دولة، ضمن أربع فئات موزعة بحسب إعاقتهم الذهنية. وتتضمن منافسات الترايثلون، السباحة، وقيادة الدراجات، والجري، واستطاع ميكا همبلتون من فريق الإمارات، تسجيل زمن قدره 1:14:27 ساعة، ليتصدر الفئة الأولى، محققاً أول ميدالية ذهبية.

وفي الفئات الثلاث الأخرى، تصدر الأستون مارتن كيس، بتوقيت مجموعه 1:20:51 ساعة، وأندريه داماكينو من الأوروجواي، والمغربي حذيفة محمد.

وحصد الفضية في الفئات الأربع، أكسل باستورينو من الأوروجواي، وجونا همبلتون من فريق الإمارات، وروبرت ليدي من دولة سانت كيتس، ونيفيس وجونزالو باستورينو من الأوروجواي. وكانت الميدالية البرونزية من نصيب الأمريكي ترنت هامبتون والدومنيكي أليهاندرو باتي، والتونسي إسماعيل خليفي، والسعودي محمد العليان.

وقامت اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص لأول مرة في تاريخ الألعاب الأولمبية، بدمج فعالياتها ضمن الأجندة العالمية لسباقات الترايثلون، لتكتسب بذلك بطولة ضمان العالمية للترايثلون أبوظبي 2019، مكانتها كواحدة من أهم بطولات الترايثلون العالمية التي تجمع نخبة رياضيي الترايثلون حول العالم، مع رياضيي الترايثلون العالميين من أصحاب الهمم، تحت سقف واحد ضمن منافساتها.