افتتاح رائع لبطولة الدوائر الحكومية بعجمان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:محمود شرف

تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، افتتح الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، النسخة الأولى من بطولة عجمان للدوائر الحكومية والمؤسسات لكرة القدم التي تقام بالتزامن مع اليوم الرياضي الوطني وبتنظيم من الموارد البشرية المركزية في حكومة عجمان.

أشاد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، بالدعم الكبير الذي تحظى به الفعاليات والأنشطة الرياضية والمجتمعية من قيادتنا الرشيدة إيماناً منها بأهمية الرياضة ودورها المهم في تعزيز الأسس السامية والنبيلة بين فئات المجتمع كافة.

وأكّد أهمية البطولة التي تقام تزامناً مع اليوم الرياضي الوطني تحت شعار «الإمارات تجمعنا»، وتأتي تماشياً مع التوجهات الوطنية التي تحرص عليها حكومة عجمان في مختلف المجالات بفضل النظرة الثاقبة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، مشيراً إلى أن البطولة تخدم أهداف هذه التظاهرة الرياضية والذي تستثمر فيه النشاطات الحركية والرياضية الترفيهية والترويحية والمجتمعية والتثقيفية والتنافسية لتجسيد وحدة التلاحم بين كافة فئات المجتمع.

وأعرب عن شكره وتقديره للموارد البشرية المركزية بحكومة عجمان، وللقائمين على البطولة وعلى جهودهم الكبيرة في تنظيم هذا الحدث وترسيخه كمناسبة اجتماعية ورياضية مميزة.

من جانبه، أكد راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي مدير عام الموارد البشرية المركزية رئيس اللجنة المنظمة، أهمية هذا الحدث الرياضي الذي يحمل غايات سامية تجسد تماسك المجتمع والتي تعكس التفاعل الإيجابي في ترك بصمة في المشاركات المجتمعية ونشر الوعي والثقافة الرياضية لدى جميع الفئات.

وأوضح أن البطولة تهدف إلى تحفيز الموظفين على ممارسة الأنشطة الرياضية من خلال المنافسات الرياضية، وتعزيز روح التعاون والتواصل والمنافسة بين الدوائر الحكومية والمؤسسات في إمارة عجمان.

وتضمن حفل الافتتاح الرسمي الذي أقيم على ملعب مركز كواترو الرياضي، عروضاً وفقرات استعراضية تعبر عن أهداف البطولة وسط حضور جماهيري جيد، وبدأت البطولة التي يشارك فيها 12 فريقاً ضمن ثلاث مجموعات، بمباراة جمعت بين فريقي المجموعة الأولى دائرة الأراضي والتنظيم العقاري ودائرة التنمية السياحية، أسفرت عن فوز دائرة التنمية 5-2، وفي المجموعة الثانية فاز مصرف عجمان على شركة لكزس 3-صفر، فيما اختتمت مباريات الجولة الأولى بفوز فريق ايمز جروب على مؤسسة المواصلات العامة 4-1.

وتستكمل غداً الأحد مباريات الجولة الثانية من البطولة، حيث يلتقي فريق دائرة البلدية والتخطيط مع القيادة العامة لشرطة عجمان، ويلعب في المجموعة الثانية، الإدارة العامة للدفاع المدني مع فريق الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وتختتم مباريات الجولة الثانية بمباراة بين فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، مع دائرة التنمية الاقتصادية.