«كليم ذي روزيز» يحلّق بالشوط الرئيسي في مضمار جبل علي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية: عصام هجو

برعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم «الأب الروحي» لمضمار جبل علي، أقيم السباق العاشر في موسم المضمار الأصفر أمس وسط حضور كبير تقدمه ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، والمهندس شريف الحلواني نائب المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم ومدير المضمار، وسفيرا إيرلندا وبوروندي اللذان شاركا مع ميرزا الصايغ في تتويج الأبطال، واللواء عبدالرحمن رفيع، وعبدالله الأنصاري عضو لجنة سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وجاي تومسون مدير مضمار رويال آسكوت.

كما حضر السباق عدد من الملاك والمدربين والمهتمين برياضة الفروسية وسباقات الخيول إلى جانب حضور جماهيري غفير قدر عدده بعشرة آلاف من رواد المضمار العائلي، واتسم السباق العاشر الذي حمل اسم سباق الصفوح وحظي برعاية مميزة وكبيرة من شادويل وديرنزتاون المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بالإثارة والقوة، خاصة أنه يعد السباق قبل الأخير في الموسم الحالي لمضمار جبل علي، وقد شهد السباق عدة مفاجآت غير متوقعة عصفت بترشيحات الجمهور.

وفرض الحصان «كليم ذي روزيز» نفسه بطلاً للشوط الرابع الرئيسي الذي يعد الأقوى ضمن سلسلة سباقات أمس، حيث تألق «كليم» في قيادة دفة السباق من البداية رافضاً التنازل عن المقدمة حتى وصل خط النهاية، وتؤول ملكية الحصان «كليم» لحمد راشد بن غدير ويتولى الإشراف عليه المدرب سالم بن غدير ويقوده الفارس زافير زياني، وبلغ مجموع الجوائز المخصصة للشوط الرئيسي 115 ألف درهم وحظي برعاية كبيرة من قبل شادويل فارم.

وافتتح الحصان «البارز» المملوك لصالح عمر بن حيدر ألقاب السباق العاشر بقيادة الفارس فابريس فيرون وإشراف المدرب الوطني هلال العلوي، وانتزع بطولة الشوط الأول الذي جرى برعاية إسطبلات شادويل وامتد لمسافة 1950 متراً، وبلغ مجموع جوائزه 80 ألف درهم.

وفي الشوط الثاني، فاز الحصان «بوسكونيرو» لحميد علي راشد الرايحي بلقب الشوط الذي جرى سباقه برعاية فريلاند بإشراف المدرب علي راشد الرايحي وقيادة الفارس فرناندو جارا، ومسافته كانت 1800 متر وبلغ مجموع الجوائز 75 ألف درهم، وعقب نهاية السباق قام ممثل شركة فريلاند بتتويج المالك والفارس والمدرب.

وفي الشوط الثالث، فاز الحصان «إرادتي» لنقابة بورسلي بالسباق الذي بلغت مسافته 1800 متر بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب راشد بورسلي، وبلغ مجموع الجوائز 95 ألف درهم.

وتوج الحصان «برايفيت ريان» لفريق بايرلي بطلاً للشوط الخامس بإشراف المدرب هلال العلوي الذي حصد الثنائية، وبقيادة الفارس انطونيو فريز، وكان الشوط الخامس برعاية مارش وبلغ مجموع جوائزه 75 ألف درهم.

وفي الشوط السادس، فاز الحصان «متمكن» للإمارات للسباقات الترفيهية ببطولة شوط مزارع ديرنزتاون راعي الشوط بقيادة الفارس باتريك دوبس والمدرب دووج واتسون، وبلغ إجمالي قيمة جائزة هذا الشوط 80 ألف درهم.

وفي شوط مسك الختام برعاية إسطبلات شادويل كانت الكلمة المسموعة للحصان «بنتر» لسمو الشيخ أحمد بن محمد آل مكتوم، بقيادة الفارس سعيد المزروعي وإشراف المدرب إروين شاربي، وبلغ مجموع جوائز هذا الشوط 80 ألف درهم.

وأعرب المدرب سالم بن غدير عن سعادته البالغة بتحقيق «كليم ذي روزيز» لحمد راشد غدير لقب الشوط الرابع الرئيسي في سباق مضمار جبل علي، واعتبر أن فوز «كليم ذي روزيز» بالسباق الكبير نصر عائلي، وأشاد بفريق العمل، وأكد أن كليم ذي روزيز قدم مستوى رائعاً وفرض نفسه في المقدمة من بداية السباق حتى خط النهاية، وتمنى لخيوله تقديم مزيد من المستويات المتطورة من أجل حصد الألقاب في مختلف السباقات، مؤكداً أن خيوله تقدم مستويات جيدة وقادرة على التميز بصورة أكبر.

الصايغ: دعم متواصل

قال ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، إن استمرار شادويل وديرنزتاون، في دعم سباقات جبل علي، يأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية.

وقال: «سعداء بمشاهدة إسطبلات ومزارع شادويل وديرنزتاون، موجودة بصورة كبيرة ومكثفة في السباقات في جميع مضامير الدولة وليس جبل علي فحسب».

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تكريم مصبح وفرينش

قام المهندس شريف الحلواني مدير المضمار الأصفر وياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل بتكريم الفارس رويستون فرينش بجائزة أفضل فارس، ومصبح المهيري بجائزة أفضل مدرب، بناء على ما قدموه في السباق التاسع الذي جرى قبل أسبوعين في مضمار جبل علي، حسب ما جرت العادة في كل سباق.

تومسون يشيد بسباقات دبي

أشاد جاي تومسون، مدير مضمار رويال آسكوت في لندن، بالرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، في تطوير سباقات الخيول.

كما أشاد جاي تومسون أيضاً بجهود سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم «الأب الروحي» وراعي المضمار الأصفر.

سيارتان لباكستاني وسوداني

لم ينجح أحد في حصد العلامة الكاملة 7 من 7 أو 6 من 7، ولا حتى 5 من 7، وكانت أفضل نتيجة هي 4 من 7، وحققها 17 مرشحاً نال كل واحد 1000 درهم، وحقق 3 من 7 وحققها 159 تم اختيار 46 شخصاً ونال كل واحد 500 درهم.

وابتسم الحظ أخيراً لأبناء الجالية السودانية في السباق قبل الأخير، ونال السوداني زين أحمد الذي يعمل محاسباً في عجمان السيارة الثانية، وكانت السيارة الأولى من نصيب الباكستاني نادر علي وهو عامل زراعي في دبي.