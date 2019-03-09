«ديربي القصيم» للتعاون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي



سجل البديل ربيع السفياني هدفين متأخرين لمصلحة فريقه «التعاون»، ليحقق الفوز على غريمه «الرائد» بهدفين لهدف في «ديربي القصيم» الذي قص به الغريمان شريط الجولة 23 من دوري المحترفين السعودي.

وثأر «السكري» لخسارته بنفس النتيجة وبنفس السيناريو في الدور الأول، رافعاً رصيده إلى 42 نقطة محتفظاً بالمركز الرابع، بينما بقي «الرائد» على 25 نقطة.

تقدم «الرائد» في الدقيقة 53 عن طريق ركلة جزاء نفذها صالح الشهري، وأكمل «الرائد» المباراة منقوصاً منذ الدقيقة 79 بعد طرد مدافعه عبدالله الفهد، ليستغل «التعاون» الفرصة ويزيد من ضغطه حتى لحق بالتعادل عن طريق السفياني في الدقيقة 89 ، وفي الدقيقة التاسعة من الوقت المضاف عاد اللاعب نفسه ليسجل هدف الانتصار.

وفي الرياض، فاز الشباب على الفيصلي 2-1.