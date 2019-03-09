مجتمع الإمارات يمشي ويلعب ويتنافس في اليوم الرياضي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شاركت كريمتا صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الشيخة مريم بنت سعود بن راشد المعلا والشيخة فاطمة بنت سعود بن راشد المعلا في فعاليات «اليوم الرياضي النسائي» الذي نظمته اللجنة المنظمة لفعاليات اليوم الرياضي الوطني بأم القيوين في مقر النادي العربي.

وتقدمت كريمتا صاحب السمو حاكم أم القيوين بالشكر للجنة المنظمة لإتاحتها الفرصة بتخصيص هذا اليوم لتفعيل مشاركة المرأة والطفل ما ساهم في دعم مساعي الارتقاء بالوعي الثقافي الرياضي وزيادة مستوياته لمراحل متقدمة.

وأكدت عائشة راشد ليتيم، عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيسة مجلس سيدات أعمال أم القيوين عضو اللجنة المنظمة لليوم الرياضي الوطني المشرف على تنظيم اليوم الرياضي النسائي، أن اليوم الرياضي يعد حدثاً هاماً من نوعه كونه يسهم في تشجيع كل فئات المجتمع على ممارسة الرياضة في يوم واحد.

وتضمنت الفعالية ماراثوناً للمشي ورياضة اليوغا وأنشطة رياضية متنوعة وأنشطة ترفيهية وفحصاً مجانياً وقسماً للمأكولات الصحية.

وضمن نشاطات اليوم الوطني، توج الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس لجنة الكايت سيرف ولجنة الإمارات للتجديف والتزحلق على الماء أبطال اليوم الأول من منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف والتي جرت أحداثها في شاطئ (نسناس) بجميرا.

وأقيم الحدث الكبير الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتزامن مع فعاليات اليوم الرياضي الوطني وضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الحالي.

وتابع المنافسات التي جرت على فترتين صباحية ومسائية علي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وهزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات واللذان قاما بعد نهاية السباق بتتويج الأبطال برفقة رئيس لجنة الكايت سيرف ولجنة الإمارات للتجديف والتزحلق على الماء

وشهد المنافسات التي استمتع بها الحضور من على الشاطئ المفتوح تألق بطلنا ونجم المنتخب الوطني المتسابق محمد عبيد المنصوري الذي تصدر فئة المواطنين محققاً المركز الأول بجدارة ومتفوقاً على زملائه في المنتخب الوطني الثنائي راشد الفلاسي (الثاني) وسالم راشد (الثالث).

وفي فئة المحترفين تمكن المصنف رقم 5 على العالم الفرنسي باول سيرين من انتزاع المركز الأول، وشهدت منافسات الناشئين فوز البريطاني المقيم في دبي هاري راسيل، ولدى الناشئات فازت البريطانية سارا دوغلاس.

ووجه الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان الشكر الجزيل إلى أسرة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على التنظيم الرائع للحدث، وأوضح أن لجنة الكايت سيرف ولجنة الإمارات للتجديف والتزحلق تطمح لتوسيع قاعدة الأجندة والبطولات المتنوعة في الكثير من المناطق على امتداد سواحل الدولة.

وتحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي الرئيس التنفيذي للنادي، أبدع النادي في تنظيم فعاليات فئة الحركات الاستعراضية للدراجات المائية على شاطئ الحديريات في العاصمة أبوظبي وبمشاركة مجموعة من محترفي الرياضة والبطولة ووسط حضور جماهيري كبير في متابعة أحداث وتفاصيل الاستعراض الذي استمر من الساعة الخامسة مساء وحتى قبيل السادسة مساء أول أمس، وشهدت المنافسة تفاعلا كبيرا من الجمهور الذي انتزعت الحركات الاستعراضية إعجابه.

وساهمت روعة الأجواء في أن يكون الاستعراض في قمة المثالية خاصة مع لحظة دخول المتسابق الإماراتي راشد الملا الذي استطاع القيام ب25 دورة ولفة في المسار وبدون توقف كي يكون أحد أفضل أصحاب الاستعراض الحر من خلال دراجته على شاطئ الحديريات.

وتمكن الملا من انتزاع لقب الموسم بعد أن وصل للعلامة الكاملة وأحرز النقاط الأعلى في الترتيب بوصوله للنقطة رقم 175 كي يتوج بطلا لموسم 2019 في فئة الحركات الاستعراضية.

من ناحيته، هنأ سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية الملا بالإنجاز الذي حققه في السباق، وأكد الرميثي أن فعاليات المنافسة أقيمت في يوم مميز(اليوم الرياضي الوطني)، وقال متابعا: ساهمنا في نجاح اليوم الرياضي ولو بجزء بسيط بالمنافسة الخاصة بالاستعراض الحر، وكنا في مقدمة المشاركين بالنشاط الرياضي في هذا اليوم المميز.

ووجه الرميثي الشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي وإلى مستشفى السلامة الراعي الطبي للحدث وإلى شركة نيرفانا للسياحة أيضا، كما أشاد بالمشاركة الفعالة لجهاز حماية المنشِآت وإدارة شاطئ الحديريات.

وحظيت بطولة اليوم الرياضي الوطني للشطرنج الخاطف التي نظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة في قاعة الشيخ سعيد بن حمدان آل مكتوم بمشاركة من كافة الأعمار والجنسيات وافتتحها أحمد خليفة آل ثاني نائب رئيس نادي دبي للشطرنج.

ونال كأس البطولة الأستاذ الدولي الكبير الإماراتي سالم عبدالرحمن، وحل في المركز الثاني الأستاذ الدولي الكبير الأرميني جبريل ساركسيان، وفي المركز الثالث الإسباني فيكتولر ماسكيلنكو.

وفي ختام البطولة قام نجيب محمد صالح رئيس الجهاز الفني بالنادي بتوزيع جوائز البطولة بمشاركة مهدي عبدالرحيم الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للشطرنج. قام بتحكيم البطولة الحكم الدولي الإماراتي مهدي عبدالرحيم وساعده الدولي جمال قاسم المانع، والحكمان المحليان محب سراج وماجد العبدولي.

وتحت شعار «بصمة تسامح» وضمن مبادرة دار زايد.. دار التسامح، نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا فعالية رياضية تضمنت ماراثوناً داخل حرم الجامعة وعرض تايكواندو ومسابقات شد الحبل ومباراة كرة السلة وذلك بحضور الشيخ الدكتور سالم محمد بن ركاض العامري عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً والدكتور غالب الرفاعي رئيس جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا والدكتور ماجد سليم الصالح مسؤول الأنشطة الرياضية في الجامعة ومشاركة أسرة الجامعة ممثلة في أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وطلاب وطالبات الكلية.

وقال الدكتور الشيخ سالم بن ركاض إن أي رياضة ومن ضمنها الرياضة الجامعية هي قيمة إنسانية وحالة منافسة تساعد في نشر السعادة بين الأفراد وخلق مجتمع صحي يمارس النشاط الرياضي بشكل دائم كأسلوب حياة.

من جهته، قال الدكتور ماجد الصالح إن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً للأنشطة الرياضة حيث تقوم سنوياً بفعاليات رياضية مختلفة على مدار العام الجامعي.