شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم مدرب مؤقت للجوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد:زيدان الربيعي استعان نادي القوة الجوية الرياضي العراقي بعضو مجلس الإدارة سمير كاظم لقيادة الفريق الكروي الأول في مباراة الزوراء التي ستجرى منتصف الشهر الحالي، ليحل مؤقتاً محل المدرب السابق باسم قاسم الذي قدم استقالته. وقرر النادي أيضاً اختيار طاقم مساعد لكاظم يتألف من علي عبدالجبار ووليد ضهد، ووسام كاصد مدرباً للحراس، ونصير الأمير مدرباً للياقة البدنية. وسبق لسمير كاظم أن أشرف على تدريب القوة الجوية في عام 2004 كما قام بتدريب فريق الديوانية العام الماضي.

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