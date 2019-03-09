شكرا لقرائتكم خبر عن فلايني يعتزل دولياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن لاعب وسط المنتخب البلجيكي لكرة القدم مروان فلايني اعتزاله اللعب دولياً. وقال اللاعب الذي يلعب في شاندونغ لونينغ الصيني «قررت اعتزال اللعب دولياً، أعتقد أنه وقت جيد بالنسبة لي للمغادرة والسماح لجيل المستقبل بالاستمرار في هذه الفترة المليئة بالنجاح في تاريخ كرة القدم البلجيكية».

وسبق لفلايني أن لعب مع إيفرتون ومانشستر يونايتد في إنجلترا.

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