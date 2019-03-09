الحصن يتعادل مع خورفكان ويشعل الصدارة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:نزار جعفر وعلي البيتي

عرقل دبا الحصن مضيفه خورفكان بتعادله معه 2-2 ضمن مواجهات الأسبوع ال11 لدوري الدرجة الأولى ،افتتح خورفكان التسجيل بقدم عادل صقر في الدقيقة 18 وعادل البرازيلي فينيكيوس سيلفا النتيجة للحصن بضربة رأسية،ثم فاجأ الحصن أصحاب الأرض بالهدف الثاني عبر فينيكيوس في الدقيقة 46 قبل أن يدرك البرازيلي رودريغو التعادل لخورفكان في الدقيقة 69 من ركلة حرة رائعة، وبهذا التعادل يحافظ خورفكان على صدارته برصيد 23 نقطة في انتظار مباريات اليوم،فيما أصبح رصيد الحصن 16 نقطة.

وعلى ملعبه نصب العربي السيرك بالفوز على ضيفه مسافي 6-صفر، تبادل في تسجبلها الروماني ميهاي كوستيا ثلاثة أهداف «هاتريك»، وعبد الله الكعبي وإبراهيما دياكيتي وشهاب الحربي .

وعلى ملعبه ،حول الحمرية تأخره إلى فوز كبير على ضيفه التعاون 5-2 بكر التعاون بهدف السبق في الدقيقة الثالثة عن طريق محمود سعيد قبل ان يقلب أصحاب الارض الطاولة عبر خمسة أهداف سجلها البرازيلي توماس باستوس ثلاثة أهداف «هاتريك» وخيري خلفان والعماني محمد بن غريب، فيما احرز التونسي محمد بنحمودة هدف التعاون الثاني،وبهذا الفوز رفع الحمرية رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني .

وتختتم الجولة ال11 مساء اليوم بمباراتين مهمتين تجمع الأولى حتا ومصفوت في الخامسة وخمس وثلاثين دقيقة، فيما يلعب في الثانية العروبة مع الذيد في الثامنة وخمس دقائق.

في المباراة الأولى سيحاول حتا تكرار فوزه على مصفوت في الدور الأول بعدما كسبه 3-1، وتبدو الأمور مختلفة حالياً في الفريقين فمن كان مدرباً لمصفوت وقتها يقود حتا حالياً، فيما يشرف بدر طبيب مدرب دبا الحصن السابق على مصفوت، وحتى على مستوى التشكيل والعناصر، هناك تغييرات في الفريقين، ويبدو حتا حاليا في وضع أفضل من لقاء الدور الأول فهو فاز على العروبة في الجولة الماضية في مباراة كانت مصيرية بالنسبة له، وتعززت ثقته في نفسه أكثر ووصل إلى 19 نقطة على بعد نقطة من الثاني وثلاث من الأول، وهو أكثر رغبة في تحقيق المزيد من الانتصارات وصولاً إلى هدفه بالصعود.

ويخوض حتا اللقاء بصفوف مكتملة وهو يعول على هداف الدوري لوان إلى جانب مواطنه جلمار واللاعب الشاب راشد وماهر جاسم، فيما يتطلع مصفوت إلى تحقيق فوزه الثاني في البطولة وتكرار ما حدث في لقاء خورفكان عندما هزمه بمفاجأة، وإن كانت مهمته صعبة للغاية اليوم في ظل الفوارق بين الطرفين.

ويراهن مدرب مصفوت بدر طبيب على الدوافع الخاصة للاعبين وعلى رغبتهم في إثبات وجودهم.

وبملعب العروبة سيكون ثاني الترتيب أمام تحدي الذيد، ويخوض العروبة اللقاء بعد الخسارة من حتا في الجولة الأخيرة وفي ظل غيابات مؤثرة، لكنه رفع شعار الفوز وهو لن يتنازل عن النقاط الثلاث لأنه حال فعل ذلك فسيتسع الفارق مع منافسيه.

أما فريق الذيد فيلعب بعد التغييرات في جهازه الفني، حيث يقوده اليوم مدرب جديد هو محمد العجماني الذي حل خلفاً لمحمد سعيد الطنيجي.