20 دولة تظهر للمرة الأولى في الألعاب العالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد

تستقطب الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص بأبوظبي التي يقص شريطها بالحفل الافتتاحي الخميس المقبل، 20 دولة تشارك للمرة الأولى في ألعاب عدة مختلفة من بين 24.

وتعد ليبيريا من الدول الإفريقية التي تشارك للمرة الأولى في الألعاب العالمية منذ نشأة الأولمبياد الخاص قبل 50 عاماً.

والتقى «الخليج الرياضي»،بكاليب دورما، رئيس الوفد الليبيري على هامش اجتماع رؤساء الوفود الذي اختتمت فعاليته، أمس الأول، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك». وكشف في حديثه عن أن منتخب بلاده، يشارك ببعثة قوامها 8 أشخاص، بينهم 3 لاعبين يشاركون في الترايثلون.

وأكد أن منتخب بلاده سوف يكتسب خبرات غنية من المشاركة الأولى والالتحاق بالمنافسات خلال النسخ المقبلة بوفد أضخم.

وقال: «البطولة تضم في منافساتها منتخبات لدول عريقة في الأولمبياد الخاص، وأهمها الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها التي أنشأت الأولمبياد الخاص، وبريطانيا والإمارات المستضيف والمشارك بأكبر وفد».