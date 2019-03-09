بريمن يعمق جراح شالكه في الدوري الألماني

اسماء السيد - عمق فيردر بريمن جراح ضيفه شالكه وصيف البطل بالفوز عليه 4-2 الجمعة في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.
ودخل فريق المدرب دومينيكو تيديسكو الى اللقاء آملا في تحقيق فوزه الأول في آخر 7 مراحل، وتحديدا منذ أن تغلب على فولفسبورغ 2-1 في 20 كانون الثاني/يناير الماضي، لكنه عاد من ملعب بريمن وهو يجر خلفه ذيل الخيبة قبل 5 أيام من رحلته الصعبة الى إنكلترا حيث يحل ضيفا على مانشستر سيتي في اياب ثمن نهائي دوري الأبطال بعد أن خسر ذهابا على أرضه 2-3.
وكان شالكه البادىء بالتسجيل عبر السويسري بريل إيمبولو (26)، لكن بريمن الذي يحل ضيفا على منافسه في الثاني من الشهر المقبل في ربع نهائي مسابقة الكأس الألمانية، ضرب بقوة بتسجيله ثلاثة أهداف عبر الكوسوفي ميلوت راشيكا (31 و73) وماكس كروزه (73).
وقلص إيمبولو الفارق لشالكه في الدقيقة 85 لكن النمسوي مارتن هارنيك أكد الفوز الثالث تواليا لفريقه على شالكه بهدف في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.
وبهذا الفوز الذي خرج به من دوامة التعادلات التي سقط بها 5 مرات في المراحل السبع الأخيرة، رفع بريمن رصيده الى 36 نقطة في المركز الثامن موقتا، فيما تجمد رصيد شالكه عند 23 في المركز الرابع عشر موقتا ايضا.
ملخص المباراة:
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