شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتحدى الرطوبة فى الكونغو بـ"المياه والعصائر" قبل موقعة فيتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الجهاز الفنى للأهلى، لاعبى الفريق بضرورة تناول المياه والعصائر لمواجهة الرطوبة في الكونغو، استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولى، بملعب الأخير فى السادسة من مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقام جهاز الأهلى، بمنح اللاعبين جزء من الوقت بين فقرات المران الجماعي للفريق أمس الجمعة لتناول العصائر والمياه وشدد جهاز الفريق الأحمرعلى جميع اللاعبين خلال فقرات المران بضرورة تناول المياه لتفادى الإصابات التي تنتج عن ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في ظل صلابة أرضية الملعب.

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ويحتل الأهلى، المركز الأول فى مجموعته برصيد 7 نقاط وخلفه سيمبا التنزانى بـ6 نقاط ثم يليه شبيبة الساورة الجزائرى بـ5 نقاط ثم فى المؤخرة فيتا كلوب برصيد 4 نقاط.