شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يخوض مرانه اليوم بعد الوداع الإفريقى بسبب موقعة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للإسماعيلى، إقامة مران استشفائى للاعبين الأساسيين اليوم بينما سيخوض البدلاء تدريبات بشكل طبيعى، استعدادا لمواجهة سموحة، يوم الثلاثاء المقبل، على استاد برج العرب، فى الجولة الـ25 بالدورى الممتاز.

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كان الإسماعيلى قد خاض أمس مباراة مازيمبى الكونغولى، التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله على استاد برج العرب، ما أدى إلى توديع الدراويش لدورى أبطال إفريقيا بشكل رسمى من مرحلة المجموعة بعد احتلاله المركز الأخير فى مجموعته برصيد نقطتين عقب 5 جولات وسيخوض اللاعبين الذين شاركوا أمام مازيمبى تدريبات استشفائية حتى لا يصابون بالإجهاد قبل مواجهة الفريق السكندرى.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الإسماعيلى عقب لقاء سموحة بـ24 ساعة لتونس لملاقاة الإفريقى التونسى فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالبطولة الأفريقية، فى لقاء يعد تحصيل حاصل للدراويش.