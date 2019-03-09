أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 8 / 3 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 8 / 3 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الإسماعيلى يودع دورى أبطال إفريقيا بالتعادل مع مازيمبى 1 / 1

ودع الإسماعيلى رسمياً منافسات دورى أبطال إفريقيا بالتعادل مع مازيمبى الكونغولى، بهدف لمثله، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، على استاد برج العرب، فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

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