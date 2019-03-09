شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شوقى يُعدد فوائد تجربة مالاوى وموقف لاعبى القطبين من معسكر أسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد شوقى مدرب منتخب مصر الأولمبى، إن المباراة الودية اليوم أمام مالاوى تجربة مفيدة لمتابعة بعض العناصر الجديدة التى تم ضمها لأولمبى الفراعنة خلال هذا المعسكر للوقوف على مستواهم و الاستعانة بهم خلال الفترات المقبلة .

وأوضح محمد شوقى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت أن معسكر المنتخب الأوليمبى القادم بإسبانيا سوف يشهد مشاركة لاعبى الاهلى والزمالك، وأشار إلى أنه تم مشاركة 22 لاعب بمباراة اليوم لإعطائهم الفرصة والمشاركة وهذا أمر جيد لمعرفة الجهاز الفنى بمستوى اللاعبين بعد غيابهم بالمشاركة بمباريات الدورى الممتاز .

يذكر أن مباراة منتخب مصر الأوليمبي الودية أمام مالاوى انتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد فى اللقاء الودي الذى جمعهما باستاد بتروسبورت فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تقام فى مصر نوفمبر المقبل والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.