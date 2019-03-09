- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 8 / 3 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، المنتخب الأوليمبي يفوز على مالاوي ودياً 2 /0 فى غياب لاعبى الأهلى و الزمالك
المنتخب الأوليمبي يفوز على مالاوي ودياً 2 /0 فى غياب لاعبى الأهلى و الزمالك
انتهت مباراة منتخب مصر الأوليمبي الودية أمام مالاوي بفوز الفراعنة الصغار بهدفين دون رد فى اللقاء الودي الذى جمعهما باستاد بتروسبورت فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تقام فى مصر نوفمبر المقبل والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020
الإسماعيلى يودع دورى أبطال إفريقيا بالتعادل مع مازيمبى 1 / 1
ودع الإسماعيلى رسمياً منافسات دورى أبطال إفريقيا بالتعادل مع مازيمبى الكونغولى، بهدف لمثله، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، على استاد برج العرب، فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.
حرص الجهاز الفنى للأهلي، بقيادة مارتن لاسارتى، على الاطمئنان على جاهزية عمرو السولية، لاعب وسط الفريق، لمواجهة الغد أمام فيتا كلوب الكونغولى، بعدما أدى جانباً من التدريبات البدنية والاستشفائية الإضافية على هامش مران الفريق الجماعى أمس الخميس.
الخطيب يطمئن على بعثة الأهلي فى الكونغو قبل مواجهة فيتا كلوب
طمأن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على بعثة الفريق فى الكونغو، وأجرى رئيس النادي الأهلي اتصالا هاتفيا مع طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة رئيس بعثة الفريق فى الكونغو وعضو المجلس؛ للاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة بالبعثة وفريق الكرة.
محمد حلمى مشرفا على قطاع الناشئين بالزمالك.. وحسين عبد اللطيف نائبا
قرر مجلس إدارة الزمالك، تعيين محمد حلمى المدير الفنى السابق للفريق مشرفا عاما على قطاع الناشئين بالنادى بدلا من غانم سلطان والذى تم تعيينه مسئولا عن رئاسة اللجنة الفنية بقلعة ميت عقبة.
صور.. الزمالك يُنهى مرانه بـ"تقسيمة" و"تمرير سريع" استعدادا لجورماهيا
خاض لاعبو الزمالك، تقسيمة قوية فى نهاية تدريبات الفريق اليوم الجمعة، على ملعب النادى الأبيض، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة جورماهيا الكينى، فى المباراة المقرر لها بعد غد الأحد، على استاد برج العرب، فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.
كانت هذه تفاصيل خبر 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.