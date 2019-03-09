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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 8 / 3 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، المنتخب الأوليمبي يفوز على مالاوي ودياً 2 /0 فى غياب لاعبى الأهلى و الزمالك

المنتخب الأوليمبي يفوز على مالاوي ودياً 2 /0 فى غياب لاعبى الأهلى و الزمالك

انتهت مباراة منتخب مصر الأوليمبي الودية أمام مالاوي بفوز الفراعنة الصغار بهدفين دون رد فى اللقاء الودي الذى جمعهما باستاد بتروسبورت فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تقام فى مصر نوفمبر المقبل والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020

الإسماعيلى يودع دورى أبطال إفريقيا بالتعادل مع مازيمبى 1 / 1

ودع الإسماعيلى رسمياً منافسات دورى أبطال إفريقيا بالتعادل مع مازيمبى الكونغولى، بهدف لمثله، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، على استاد برج العرب، فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.