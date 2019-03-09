اخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 8 / 3 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة الموافق 8 / 3 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها الاستعدادات لمواجهة الفريق الأبيض مع جورماهيا الكينى فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.
حازم إمام يواصل الابتعاد عن مران الزمالك قبل مباراة جورماهيا
واصل حازم إمام، الظهير الأيمن لنادى الزمالك، تنفيذ برنامجه التأهيلى الذى وضع له منذ أمس الخميس من أجل التعافى من الإجهاد العضلى الذى يعانى منه ليستمر غيابه لليوم الثاني علي التوالي عن التدريبات الجماعية قبل مباراة الفريق أمام جورماهيا الكينى، المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء الأحد، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وافق الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، على غياب محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأبيض عن مران اليوم الجمعة، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة جورماهيا الكينى، فى المباراة المقرر لها بعد غد الأحد، على استاد برج العرب، فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية، جاء قرار جروس بالموافقة على غياب محمد إبراهيم عن مران الزمالك بسبب سفر اللاعب مع فريق شباب النادى مواليد 97 لمنتجع الأسيوطى من أجل مواجهة بيراميدز غداً في بطولة الجمهورية.
قرر مجلس إدارة الزمالك، تعيين محمد حلمى المدير الفنى السابق للفريق مشرفا عاما على قطاع الناشئين بالنادى بدلا من غانم سلطان والذى تم تعيينه مسئولا عن رئاسة اللجنة الفنية بقلعة ميت عقبة كما قرر مجلس إدارة الزمالك، تعيين حسين عبد اللطيف نائبا للمشرف العام على قطاع الناشئين بالنادى كما قام مجلس إدارة قلعة ميت عقبة بتعيين أحمد عبد الحليم رئيسا لللجنة الفنية لاكتشاف المواهب.
الضامة تهدد مشاركة عبد الغنى مع الزمالك أمام جورماهيا
كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن محمد عبدالغنى مدافع الفريق تعرض فى التدريبات الأخيرة لإصابة عبارة عن شد فى العضلة الضامة ، ما يجعله عرضه للغياب فى المباراة المقبلة أمام جورماهيا، فى المباراة المقرر لها بعد غد الأحد، على استاد برج العرب، فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية وقرر الجهاز الفنى لنادى الزمالك، خضوع محمد عبد الغنى لاختبار طبى خلال مران غداً السبت من أجل حسم مصيره من مواجهة بطل كينيا بشكل نهائى، خاصة إنه لا يوجد قلقا بشأن مركز قلب الدفاع نظرا لوصول محمود علاء للجاهزية اللازمة للعودة للمشاركة بشكل أساسى بعد ابتعاده خلال الفترة الماضية عن الزمالك بسبب إصابة العضلة الضامة قبل أن يتعافى منها ويشارك فى تدريبات الفريق الجماعية.
استبعد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق من حساباته الفنية فى مواجهة جورماهيا الكينى، فى المباراة المقرر لها بعد غد الأحد، على استاد برج العرب، فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك لـ"الخليج 365"، إن المغربى خالد بوطيب لن يلحق بالمباراة حيث أوضح إن اللاعب غادر من القاهرة إلى فرنسا لنقل جثمان والده لإقامة مراسم الجنازة فى المغرب وإن اللاعب مازال أمامه للأحد المقبل بعد توجهه إلى فرنسا لإنهاء الإجراءات ثم إقامة مراسم الدفن الجنازة يوم الأحد فى المغرب وهو نفس يوم مباراة الفريق الأبيض أمام جورماهيا.
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