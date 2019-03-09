شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 8 / 3 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة الموافق 8 / 3 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها الاستعدادات لمواجهة الفريق الأبيض مع جورماهيا الكينى فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

حازم إمام يواصل الابتعاد عن مران الزمالك قبل مباراة جورماهيا

واصل حازم إمام، الظهير الأيمن لنادى الزمالك، تنفيذ برنامجه التأهيلى الذى وضع له منذ أمس الخميس من أجل التعافى من الإجهاد العضلى الذى يعانى منه ليستمر غيابه لليوم الثاني علي التوالي عن التدريبات الجماعية قبل مباراة الفريق أمام جورماهيا الكينى، المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء الأحد، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

محمد إبراهيم خارج حسابات جروس أمام جورماهيا لمشاركته أمام بيراميدز وافق الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، على غياب محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأبيض عن مران اليوم الجمعة، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة جورماهيا الكينى، فى المباراة المقرر لها بعد غد الأحد، على استاد برج العرب، فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية، جاء قرار جروس بالموافقة على غياب محمد إبراهيم عن مران الزمالك بسبب سفر اللاعب مع فريق شباب النادى مواليد 97 لمنتجع الأسيوطى من أجل مواجهة بيراميدز غداً في بطولة الجمهورية. Advertisements محمد حلمى مشرفا على قطاع الناشئين بالزمالك.. وحسين عبد اللطيف نائبا قرر مجلس إدارة الزمالك، تعيين محمد حلمى المدير الفنى السابق للفريق مشرفا عاما على قطاع الناشئين بالنادى بدلا من غانم سلطان والذى تم تعيينه مسئولا عن رئاسة اللجنة الفنية بقلعة ميت عقبة كما قرر مجلس إدارة الزمالك، تعيين حسين عبد اللطيف نائبا للمشرف العام على قطاع الناشئين بالنادى كما قام مجلس إدارة قلعة ميت عقبة بتعيين أحمد عبد الحليم رئيسا لللجنة الفنية لاكتشاف المواهب.

الضامة تهدد مشاركة عبد الغنى مع الزمالك أمام جورماهيا