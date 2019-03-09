شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة المنتخب الاوليمبى و مالاوى الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت مباراة منتخب مصر الأوليمبي الودية أمام مالاوي بفوز الفراعنة الصغار بهدفين دون رد فى اللقاء الودي الذى جمعهما باستاد بتروسبورت فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تقام فى مصر نوفمبر المقبل والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020. أحرز هدف منتخب مصر أسامه جلال من ضربة جزاء فى الدقيقة 45 من الشوط الأول ، ويوسف الجوهرى فى الدقيقة 90+2 من الشوط الثاني.

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