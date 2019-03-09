شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر نتائج الأسبوع الـ 15 من دورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت عصر اليوم مباريات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدورى الممتاز للكرة النسائية حيث استمرت المنافسة على اللقب بين وادى دجلة والطيران بينما ابتعد فريق الإعلاميين نسبيا .
دجلة حقق الفوز برباعية على المعادى واليخت بينما فاز الطيران على كفر سعد بخمسة أهداف دون رد وتعادل الإعلاميين مع الأميرية بهدف لكل فريق.
وأسفرت باقى النتائج عن فوز ميت عقبة على المصرى القاهرى بهدفين لهدف وتعادل الترام والمؤسسة العمالية بهدف لكل فريق.
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