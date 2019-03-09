قيمة محمد صلاح ترتفع 22 مليون يورو في عام

كتب- هادي المدني

ارتفعت القيمة السوقية لمحمد صلاح لاعب ليفربول، ومنتخب مصر 22 مليون يورو خلال عام واحد فقط، وذلك بعد تألقه الملفت منذ الانتقال إلى فريقه الانجليزي.واستطاع محمد صلاح الفترة من مارس 2018 حتى الشهر ذاته من العام الجاري 2019 أن يرفع قيمته من 162.8 إلى 185.2 مليون يورو.

وقامت مؤسسة CIES السويسرية بإصدار تقييمها الخاص بلاعبي الدوريات الخمس الكبري، والذي شهدت على ارتفاع كبير في قيمة محمد صلاح خلال عام.وحقق محمد صلاح أكبر معدل ارتفاع في قيمته السوقية خلال الفترة من ديسمبر الماضي وحتى يناير والذي...