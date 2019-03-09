ميدو: مباراة القمة ستحدد بطل الدوري.. والزمالك تعلم من أخطائه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

صرح أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لنادي الوحدة السعودي، بأن مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك سيكون لهما دور رئيسي في حسم بطل الدوري خلال الموسم الحالي، فيما امتدح إدارة الأبيض على تجاوز أخطاء الماضي التي كانت تتسبب في توتر الفريق.

وقال ميدو في تصريحاته لبرنامج "الزمالك اليوم" على قناة "المحور" اليوم الجمعة: "لقب الدوري سيُحسم من خلال مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك، والفوز فيهما يحدد من سيفوز باللقب."

يمتلك الزمالك أفضلية في جدول الترتيب بنقطة واحدة على الأهلي، وله مباراة أقل سيلعبها خلال الشهر الجاري أمام المقاولون العرب قبل أن يواجه الأهلي.

وتابع ميدو: "يُحسب لإدارة الزمالك في الوقت الحالي تجاوز الأخطاء التي كانت دائمًا ما تحدث في الأوقات السابقة، ورئيس النادي أصبح يخرج من أجل دعم اللاعبين والجهاز الفني، بخلاف ما كان يحدث في أوقات سابقة ويدعم المنافس دائمًا."