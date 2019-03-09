رسميا.. الزمالك يفقد خدمات هذا اللاعب الأساسي بسبب وفاة والده

سمح مسؤلو نادي الزمالك للمغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق بالتاخر عن موعد وصوله القاهرة والذي كان مقررا له اليوم. وأجرى بوطيب اتصالا بالجهاز الإداري بأنه بتواجد في فرنسا حاليا من أجل نقل جثمان والده إلى المغرب. وسوف يغيب خالد بوطيب مهاجم الفريق عن مباراة جورماهيا الكيني الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالكونفدرالية الافريقية.

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