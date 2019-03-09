استقر الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة فريقه أمام فيتا كلوب الكونغولي غدا السبت. وبات الأقرب للمشاركة في التشكيل الأساسي لمباراة الأهلي :- في حراسة المرمى.. محمد الشناوي خط الدفاع.. علي معلول- أيمن أشرف – سعد سمير – محمد هاني Advertisements خط الوسط.. عمرو السولية – (كريم نيدفيد أو هشام محمد ) – ناصر ماهر خط الهجوم.. أجاي – (رمضان صبحي أو حسين الشحات )- مروان محسن ويستعد الاهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في السادسة مساء غدا السبت على ملعب الشهداء في العاصمة الكونغولية كينشاسا ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة فيتا كلوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.