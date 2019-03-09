بالصور.. أحمد ناجي يحضر يوم الوحدة الوطنية بالشرقية

حضر أحمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر، يوم الوحدة الوطنية الذي نظمه المهندس حسن ضوة نائب رئيس حزب الغد بمحافظة الشرقية.

ولاقى أحمد ناجي ترحاب شديد من أهالي قرية ميت يزيد التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وحرص

الجميع على التقاط الصور التذكارية معه.

وشهد اليوم الرياضي مباراتين وديتين بين فريقي الوحدة والوطنية، من المسلمين والمسيحين، في فكرة أشاد بها الجميع بعد أن أصر المهندس حسن ضوة على

تنظيم هذا اليوم.

وقام أحمد ناجي والمهندس حسن ضوة بتوزيع الجوائز على المتفوقين علميا ورياضيا، وكذلك الفائزين في اليوم الرياضي، وقام بتوزيع الدروع والهدايا التذكارية على الحاضرين.

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وشهد اليوم الرياضي تواجد البطولة الأولمبية رحاب أحمد، التي فازت بالميدالية الفضية في "رفع الأثقال" سيدات بوزن 50 كجم لمتحدى الإعاقة فى الدورة البارالمبية.