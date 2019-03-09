المنتخب الأولمبي يهزم مالاوي وديا بثنائية

فاز المنتخب الأولمبي علي نظيره مالاوي بهدفين نظيفين وديا بستاد بتروسبورت. أحرز الهدفين أسامة جلال في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من ضربة جزاء ويوسف الجوهري في نهاية الشوط من الشوط الأول من ضربة جزاء ويوسف الجوهري في نهاية الشوطالثاني. جاءت المباراة ضمن استعدادات المنتخب الأولمبي لنهائيات الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة والتي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

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