ودع الإسماعيلي منافسات دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع مازيمبي الكونغولي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. عبر البلجيكى سيدومير يانيفسكى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى عن رضاه بما قدمه اللاعبين خلال مواجهة مازيمبى الكونغولى. خلال مواجهة مازيمبى الكونغولى. وقال فى تصريحات خلال المؤتمر الصحفى :"كنا الأفضل فى الشوط الثانى واتيحت لنا عدة فرص كانت كفيلة بحسم المباراة لصالحنا". Advertisements وأضاف :"قمت باراحة بعض الأساسيين من أجل التخلص من الاجهاد والارهاق الذى يواجه الفريق بشدة خلال الفترة الحالية ، الجميع تابع نخوض مباريات من العيار الثقيل ونسافر مئات الكيلو مترات فى فترات قصيرة". وأكمل :"اكثر شىء اغضبى اليوم هو أرض الملعب التى اثرت بشكل سلبى على اداء الفريق بجانب المساهمة فى تعرض اللاعبين للأصابات". وأنهى مدرب الإسماعيلى تصريحاته قائلا :"اشكر جميع اللاعبين على قدموه فى لقاء اليوم واغلقنا تلك الصفحة وسنستعد لمواجهة سموحة في الدورى المصري اعتبارًا من الغد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الإسماعيلي يكشف السبب وراء راحة لاعبي الفريق الأسسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.