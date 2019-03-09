بعد توديع البطولة الإفريقية الإسماعيلي يستعد لسموحة

ودع الإسماعيلي منافسات دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع مازيمبي الكونغولي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. وقرر سيدومير المدير الفني للفريق إقامة مران استشفائى للاعبين الأساسيين غدا بينما سيخوض البدلاء تدريبات بشكل طبيعى. Advertisements ويستعد الدراويش لملاقاة سموحة الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب ضمن منافسات الدورى المحلى. ومن المقرر أن تغادر بعثة الدراويش عقب لقاء الفريق السكندرى بــ24 ساعة لتونس لملاقاة الافريقى فى الجولة الأخيرة من البطولة التى ودع الدراويش منافستها مساء اليوم بالتعادل مع مازيمبى.

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