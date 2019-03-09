المنتخب الأولمبي يتقدم على مالاوي بهدف في الشوط الأول

تقدم المنتخب الأوليمبى على مالاوي بهدف نظيف فى اللقاء المقام باستاد بتروسبورت فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تقام فى مصر نوفمبر المقبل والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020. لأوليمبياد طوكيو 2020. أحرز هدف المنتخب أسامه جلال من ضربة جزاء فى الدقيقة 45، وضم التشكيل كل من عمر رضوان وفي الدفاع كريم العراقي و أسامه جلال و محمود الجزار و أحمد فتوح والوسط : أكرم توفيق و إسلام عطيه و أحمد رمضان بيكهام و إمام عاشور وفي الهجوم : مصطفى محمد وناصر منسي.

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