الترجي يفتتح سوقه الصيفي بهداف نهضة بركان

ادعت صحيفة آس المدريدية توقيع المهاجم الدولي التوجولي، لابا كودجو، على عقد مبدئي ينقله إلى صفوف عملاق الدوري التونسي للمحترفين، الترجي الرياضي، عند فتح باب الميركاتو الصيفي 2019.

هداف نادي نهضة بركان المغربي رفض تجديد عقده مع الفريق البرتقالي خلال الميركاتو الشتوي الماضي، ما ساعده على التفاوض مع أندية أخرى منذ ذلك الحين دون الرجوع لإدارة بركان، مستخدمًا قاعدة قانون بوسمان.

ويُعد لابا كودجو فودوه، هو النجم الأول لنهضة بركان، بفضل الأهداف التي سجلها على مدار الموسمين الماضيين للفريق بالبطولة المغربية للمحترفين وكأس العرش المغربي.

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كما ساهم بشكل بارز في صعود الفريق الواقع في أقصى شرق المملكة المغربية إلى الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية الموسم الماضي، ومن ثم العودة للمنافسة في دور مجموعات البطولة ذاتها هذا الموسم، وتصدر المجموعة برصيد 8 نقاط على حساب العملاق الأخضر “الرجاء”.

ويحتل اللاعب المركز الأول في لائحة هدافي الدوري المغربي للمحترفين (البطولة)، برصيد 11 هدفًا، بعد مرور 19 جولة، ما وضع الفريق على مقربة من المربع الذهبي، باحتلاله للمركز السابع برصيد 27 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن حسنية أكادير الثالث.

ولمع نجم كودجو في منافسات كأس العرش المغربي بنهاية عام 2018، حين قاد بركان للتتويج به للمرة الأولى في التاريخ بعد التغلب على فريق وداد فاس القابع في دوري الدرجة الثانية، قبل إزاحة الوداد البيضاوي من نصف النهائي.

جدير بالذكر أن كودجو، المولود في نهاية نوفمبر 1992، لعب 10 مباريات مع منتخب توجو الأول سجل خلالهم ستة أهداف.