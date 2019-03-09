عملية جراحية تُنهي مسيرة لاعب آرسنال السابق في سن الـ27!

أعلن لاعب وسط آرسنال السابق “إيمانويل فريمبونج” اعتزاله النهائي لكرة القدم، عن عمر يناهز الـ 27 عامًا، مساء اليوم الجمعة، بعد فشله في التعافي من إصابة الركبة.

وتخرج فريمبونج من أكاديمية نادي آرسنال، وصُعد للعب مع الفريق الأول بتوصية من المدير الفني التاريخي للنادي اللندني “آرسين فينجر”، إلا أن كثرة الإصابات ووجود عدد كبير من اللاعبين المتميزين في نفس مركزه دفعه نحو المغادرة على سبيل الإعارة لأكثر من فريق قبل الانضمام لصفوف نادي بارنسلي في يناير 2014 بعقد دائم.

وكافح اللاعب للتخلص من إصابة الركبة التي لاحقته على مدار الخمس سنوات الماضية، لكن دون جدوى، وهذا كان السبب الرئيسي وراء اعتزاله حسب ما ذكر عبر تويتر.

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وقال فريمبونج “لقد قررت بحزن شديد أن أتقاعد عن ممارسة كرة القدم المحترفة. واجهت مشاكل في ركبتي خلال السنوات الخمس الماضية، وعدت للعب على أعلى مستوى، لكن منذ نوفمبر 2017 لم استطع اللعب قط بسبب مشكلة دائمة في أربطة الركبة”.

وأضاف “قررت بإرادتي الخاصة أن أختار العملية الجراحية التي أدت إلى هذه المشكلة، لأنني لم أكن مستمتعًا بلعب الكرة وأنا أشعر بالألم”.

وأتم بيانه الرسمي عبر حسابه بتويتر، قائلاً “أود أن أشكر جميع الأندية التي مثلتها: تشارلتون وبارنسلي وفولهام وآرسنال وإسكيلستونا وإرميس وأوفا، على الحب والدعم الذي قدموه لي، وأشكر دعم الجمهور بشكل دائم، شكرًا لكم، ودعونا نرى ما يُخبئه المستقبل. قضاء الوقت مع ابنتي وعائلتي في العام الماضي جعلني أدرك أنني مُبارك”.

وقال لاعب وسط وست هام يونايتد (ويلشير) الذي زامل فريمبونج في أكاديمية آرسنال لسنوات ثم في الفريق، ردًا على تغريدة الاعتزال “من سن الحادية عشر إلى الفريق الأول، فريمي، لقد كان ذلك من دواعي سروري يا صديقي. حظ سعيد لك ولعائلتك في المستقبل يا زميلي، اعتزال سعيد”.