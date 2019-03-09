اونلاين | كورة لايف| بث مباشر liveمشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر ميسي 09-03-2019 الليجا

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مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر , الليجا الاسبانية 2018-2019 مرحلة الاياب المحطة السابعة والعشرون , سيكون الفريق الكتالوني برشلونة علي موعد مع فريق مدريدي اخر وهو رايو فاليكانو في اطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الاسباني الممتاز هذا الموسم في لقاء سيقام علي ملعب الكامب نو معقل البلوجرانا.

كورة لايف| بث مباشر liveمشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر ميسي 09-03-2019 الليجا

ذهابا في ملعب رايو فاليكانو في مدريد قد تواجه الفريقين بنتيجة 3-2 في مباراة كاد ان يخسر فيها الفريق الكتالوني نقاط المباراة الثالثة وسيسعي برشلونة اليوم لتحقيق الانتصار والفوز بالثلاث نقاط من اجل الاستعداد للمباراة الهامة في اياب دور ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا امام ليون الفرنسي في الاسبوع الحالي.

كورة لايف| بث مباشر liveمشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر ميسي 09-03-2019 الليجا

المباراة ستكون سهلة علي الفريق الكتالوني الذي سيدخل بكامل قوته من أجل حسم تلك الموقعة لصالحه والفوز بالثلاث نقاط والعلامة الكاملة علي ميدانه , المباراة ستكون صعبة في المقابل علي الفريق المدريدي الذي سيلجا للدفاع ومحاولة ايقاف خطورة ميسي ورفاقه لكن لن يفلح في ايقافهم وسيحاول الصد قدر الامكان والاعتماد علي الحظ في الخروج من المباراة باقل الاضرار

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كورة لايف| بث مباشر liveمشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر ميسي 09-03-2019 الليجا