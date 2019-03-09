اونلاين | كورة لايف| بث مباشر liveمشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر ميسي 09-03-2019 الليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف| بث مباشر liveمشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر ميسي 09-03-2019 الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر , الليجا الاسبانية 2018-2019 مرحلة الاياب المحطة السابعة والعشرون , سيكون الفريق الكتالوني برشلونة علي موعد مع فريق مدريدي اخر وهو رايو فاليكانو في اطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الاسباني الممتاز هذا الموسم في لقاء سيقام علي ملعب الكامب نو معقل البلوجرانا.
كورة لايف| بث مباشر liveمشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر ميسي 09-03-2019 الليجا
ذهابا في ملعب رايو فاليكانو في مدريد قد تواجه الفريقين بنتيجة 3-2 في مباراة كاد ان يخسر فيها الفريق الكتالوني نقاط المباراة الثالثة وسيسعي برشلونة اليوم لتحقيق الانتصار والفوز بالثلاث نقاط من اجل الاستعداد للمباراة الهامة في اياب دور ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا امام ليون الفرنسي في الاسبوع الحالي.
كورة لايف| بث مباشر liveمشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر ميسي 09-03-2019 الليجا
المباراة ستكون سهلة علي الفريق الكتالوني الذي سيدخل بكامل قوته من أجل حسم تلك الموقعة لصالحه والفوز بالثلاث نقاط والعلامة الكاملة علي ميدانه , المباراة ستكون صعبة في المقابل علي الفريق المدريدي الذي سيلجا للدفاع ومحاولة ايقاف خطورة ميسي ورفاقه لكن لن يفلح في ايقافهم وسيحاول الصد قدر الامكان والاعتماد علي الحظ في الخروج من المباراة باقل الاضرار
كورة لايف| بث مباشر liveمشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر ميسي 09-03-2019 الليجا
وسيتم نقل المباراة عبر القناة beIN SPORTS HD3 على أن يسبقها استوديو تحليلي كالمعتاد وكذلك خلالها وبعدها.
مباراة برشلونة القادمة تأتي ضمن المرحلة 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم الذي يتصدر ترتيبه الفريق الكتالوني بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني.
ويلعب أتلتيكو مدريد في الجولة ذاتها مع ليغانيس ويأمل بالبقاء قريبا من برشلونة في الترتيب.
ولا يتوقع أن يواجه برشلونة أي مشكلة أمام فاييكانو خصوصاً ان بطل إسبانيا في مزاج عالي بعد فوزين في الكلاسيكو في الكأس والدوري 3-0 و1-0 على التوالي في برنابيو.
ولا يملك فاييكانو أي تاريخ من المفاجآت الكبيرة أمام فريق ارنستو فالفيردي لا بل غالباً ما تشهد مواجهات الطرفين أهدافا كتالونية كثيرة.