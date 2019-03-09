اونلاين | بث مباشر.. مباراة الأهلى وفيتا كلوب بدورى الأبطال 9-3-2019 .. مباراة الأهلي اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر.. مباراة الأهلى وفيتا كلوب بدورى الأبطال 9-3-2019 .. مباراة الأهلي اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نوفر لكم رابط البث المباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب في بطولة دوري أبطال افريقيا، ويحتل المارد الأمر صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط ويسعي لتحقيق الفوز لحسم التأهل.

بث مباشر مباراة الأهلى وفيتا كلوب بدورى الأبطال 9-3-2019

يستضيف فريق فيتا كلوب الكونغولي نظيرة الأهلى، فى أطار منافسات الجولة الخامسة من دورى المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا،، حيث يدخل الأهلى اللقاء وهو محتل المركز الأول برصيد 7 نقاط، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية لحصد بطاقة التأهل لدور الثمانية، بينما يتزيل فيتا كلوب الكونغولى برصيد 4 نقاط.