اونلاين | Sky Blues يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر اليوم 9 مارس الدوري الإنجليزي | كورة لايف kora live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر Sky Blues يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر اليوم 9 مارس الدوري الإنجليزي | كورة لايف kora live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقجم لكم عبر موقعنا "بثًا مباشرًا" لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

يأمل مانشستر سيتي في المحافظة على المركز الأول عندما يستضيف واتفورد الذي لقي خسارة ثقيلة في الشمال الإنكليزي بسقوطه أمام ليفربول بخماسية نظيفة قبل 10 ايام.

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وتلقى مانشستر سيتي ضربة قوية بإصابة صانع ألعابه البلجيكي كيفن دي بروين مجدداً بتمزق عضلي سيبعده أسابيع عدة عن الملاعب.

وكان دي بروين خاض 36 من أصل 38 الموسم الماضي وساهم بشكل كبير في تتويج فريقه باللقب، أما هذا الموسم فلم يشارك إلا في 7 مباريات بعد أن أبعدته اصابة في الركبة عن الملاعب حوالي ثلاثة اشهر أواخر العام الماضي.

ويستطيع مدرب الفريق الإسباني بيب غوارديولا إشراك تشكيلته الأساسية لأنه يخوض مباراة سهلة قارياً ضد شالكه الألماني بعد أن تقدم عليه 3-2 في عقر دار الأخير ذهاباً في ثمن النهائي.