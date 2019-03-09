اونلاين | يلا شوت| live بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلى وفيتا كلوب بدورى الأبطال 9-3-2019 كورة لايف shoot

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت| live بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلى وفيتا كلوب بدورى الأبطال 9-3-2019 كورة لايف shoot والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلى وفيتا كلوب بدورى الأبطال 9-3-2019يخوض فريق النادى الأهلى المصري ،مباراة قوية أمام نظيره فيتا كلوب الكونغولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دورى أبطال أفريقيا.

كورة لايف| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلى وفيتا كلوب بدورى الأبطال 9-3-2019

سيدخل النادي الأهلى المواجهة وهو يتصدر المجموعة المركز الأول برصيد 7 نقاط، ويحاول تحقيق نتيجة إيجابية لحصد بطاقة التأهل لدور الثمانية، بينما فيتا كلوب الكونغولى برصيد 4 نقاط في أخر المجموعة.

كورة لايف| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلى وفيتا كلوب بدورى الأبطال 9-3-2019

تقام مباراة الأهلى وفيتا كلوب الكونغولى، يوم السبت المقبل، على ملعب الشهداء، فى تمام السادسة بتوقيت القاهرة.، بث مباشر مباراة الأهلى وفيتا كلوب بدورى الأبطال 9-3-2019، حيث يدخل الأهلى اللقاء وهو محتل المركز الأول برصيد 7 نقاط، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية لحصد بطاقة التأهل لدور الثمانية، بينما يتزيل فيتا كلوب الكونغولى برصيد 4 نقاط.

كورة لايف| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلى وفيتا كلوب بدورى الأبطال 9-3-2019

تقام مباراة الأهلى وفيتا كلوب الكونغولى، يوم السبت المقبل، على ملعب الشهداء، فى تمام السادسة بتوقيت القاهرة.

بث مباشر مباراة الأهلى وفيتا كلوب بدورى الأبطال 9-3-2019

القنوات الناقلة مباراة الأهلى وفيتا كلوب

Advertisements

تذاع مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري الابطال عبر قناة bein sport 1 الناقل الحصري للبطولة الإفريقية.

كورة لايف| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلى وفيتا كلوب بدورى الأبطال 9-3-2019

معلق مباراة الاهلي وفيتا كلوب المعلق المصري "محمد الكواليني".

بث مباشر مباراة الأهلى وفيتا كلوب بدورى الأبطال 9-3-2019

موعد مباراة الأهلى وفيتا كلوب بدورى الأبطال

تقام مباراة الأهلى وفيتا كلوب الكونغولى، يوم السبت المقبل، على ملعب الشهداء، فى تمام السادسة بتوقيت القاهرة.

بث مباشر مباراة الأهلى وفيتا كلوب بدورى الأبطال 9-3-2019

القنوات الناقلة مباراة الأهلى وفيتا كلوب

تذاع مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري الابطال عبر قناة bein sport 1 الناقل الحصري للبطولة الإفريقية.