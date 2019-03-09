اونلاين | Blaugrana يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو اليوم بث مباشر | كورة لايف | اون لاين | KORA STAR

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أعزائنا زوار موقع (الخليج 365 الرياضي) نتواصل معكم في خدمة البث المباشر لأهم مباريات اليوم السبت 9-3-2019، حيث نقدم بثًا مباشرًا لمباراة برشلونة ورايو فاليكانو ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وموعدنا الأن مع مباراة رايو فاليكانو وبرشلونة والتي تنطلق في تمام العاشرة إلا مساءاً "بتوقيت القاهرة" على ملعب "كامب نو", ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الليجا الإسبانية.

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ويمكن مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو، التي تقام على ملعب الكامب نو، على قنوات "بي إن سبورت"، في تمام الساعة 5:15 مساءً.

ويحتل فريق برشلونة المركز الأول برصيد 60 نقطة، فيما يوجد ليجانيس بالمركز الـ19 برصيد 23 نقطة.

مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو في الدوري الاسباني