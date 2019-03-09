اونلاين | (كورة جول) مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر في دوري الأبطال (متابعة لحظية)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر (كورة جول) مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر في دوري الأبطال (متابعة لحظية) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق الأهلي المصري ضيفا على فيتا كلوب الكونغولي في الساعة السادسة مساء اليوم السبت الموافق 9-3-2019 في الجولة الخامسة بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، في لقاء حاسم ومهم للقلعة الحمراء.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة بدوري الابطال برصيد 7 نقاط بفارق نقطة عن سيمبا التنزاني ، ونقطتين عن شبيبة الساورة الجزائري، حيث يلتقي الفريقان الأخيران في موقعة مهمة في التاسعة مساء اليوم في نفس الجولة.

استقر الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيواجه به مضيفه فيتا كلوب الكونغولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

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حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - سعد سمير - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : عمرو السولية - كريم وليد "نيدفيد" - ناصر ماهر - رمضان صبحي - جونيور أجاي

خط الهجوم : مروان محسن.

شاهدوا البث المباشر لمباراة الأهلي وفيتا كلوب قبل انطلاقها بقليل..