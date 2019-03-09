اونلاين | Mared El Ahmar بث مباشر مباراة الأهلي وفيتا كلوب (مُباشرةٍ) اليوم السبت 9 / 3 / 2019 دوري أبطال إفريقيا Yalla shoot

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر Mared El Ahmar بث مباشر مباراة الأهلي وفيتا كلوب (مُباشرةٍ) اليوم السبت 9 / 3 / 2019 دوري أبطال إفريقيا Yalla shoot والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نوفر لكم بثًا مُباشرًا وحصريًا لمشاهدة مباراة الأهلي ضد فيتا كلوب الكونغولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي تجمع الفريقين على ملعب الشهداء بالكونغو.

يلتقي فريقي الأهلي وفيتا كلوب ضمن بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019، دور المجموعات الجولة الخامسة ، سيحاول المارد الأحمر الخروج من اللقاء بالفوز خارج الديار بعد أن خسر اخر لقاء بهدفين أمام فريق سيمبا التنزاني ، اللقاء سيكون صعب للغاية علي الشياطين الحمر الذي يطمح بالفوز علي فريق فيتا كلوب الكونغولي ، ولم يشهد الاهلي أي انتصار خارج الديار منذ بدأ البطولة..

موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب

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تنطلق المواجهة بين فريقي الأهلي وفيتا كلوب في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 18:00 بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب مباشر

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي الأهلي وفيتا كلوب في بث مباشر وحي عبر الموقع، حيث نوفر أكثر من رابط لمشاهدة اللقاء المرتقب بين الأهلي ونظيره فيتا كلوب.