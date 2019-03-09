اونلاين | Ahly يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم 9 مارس في دوري أبطال أفريقيا كورة لايف beIN SPORTS

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نقدم لكم (بثًا مباشرًا) لمشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يحتل المارد الأحمر صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط.

مران الأهلي

مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، اختتم مران الفريق الجماعي، اليوم، بتدريبات اللاعبين على الكرات العرضية والتصويب من خارج منطقة الجزاء.

وشارك جميع اللاعبين في الفقرة التي أقيمت في نهاية مران الفريق، اليوم، على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية، كينشاسا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في السادسة من مساء غدٍ، السبت، بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يستعد لفيتا كلوب بقوة

مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قاد اللاعبين في تقسيمة قوية مع نهاية المران الجماعي.

وشارك في التقسيمة جميع اللاعبين عدا هشام محمد الذي اكتفى بأداء جلسة في الجيم بسبب آلام الركبة.

واطمأن لاسارتي على جميع لاعبي الفريق في التقسيمة التي استوقفها أكثر من مرة لتنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكية.

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ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في السادسة من مساء غدٍ، السبت، بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي، قال إن فريقه جاهز لمباراة الغد أمام فيتا كلوب الكونغولي والمحدد لها السادسة مساء السبت في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الأهلى وفيتا كلوب «أن مباراة الغد ليس لها علاقة بنتيجة اللقاء الأول الذي جمع الفريقين في مصر، فالمباراة الأولى أصبحت ماضيا، والأهلي اعتاد دائما على النظر للأمام والتعامل مع الأمور خطوة خطوة، والتفكير في كل مباراة على حدة».

وأوضح لاسارتي أن مباراة الغد أمام فيتا كلوب يخوضها الأهلي بهدف واحد؛ هو تحقيق الفوز وجمع نقاطها الثلاث؛ من أجل التأهل إلى دور الثمانية.

وأشار لاسارتي إلى أنه يعرف فريق فيتا كلوب جيدا، ويدرك مدى قوته على ملعبه وأمام جماهيره الغفيرة، مؤكدا أن خبرة لاعبي الأهلي كافية للتعامل مع كل الظروف المحطة بالمباراة.

وشدد لاسارتي على أنه تحدث مع اللاعبين عن أهمية المباراة وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية، وأنه سعى خلال المحاضرات للتأكيد على هذا المعنى، مع شرح المهام المطلوبة من كل لاعب وفقا لخطة المباراة ونقاط القوة والضعف في الفريق المنافس؛ لإدراك الفوز دون النظر لأية صعوبات أخرى قد تواجه الفريق من ضغط الجماهير أو أرضية الملعب المغطاة بالترتان.

وعن رأيه في أداء فريق فيتا كلوب، قال لاسارتي إن الفريق الكونغولي يؤدي بشكل مميز، ولديه عناصر قوية وتؤدي بشكل رائع، خاصة على ملعبها ووسط جماهيرها.

وأضاف أن الأهلي يبحث دائما عن الفوز في كل اللقاءات التي يخوضها، ويعلم تماما مدى صعوبة المباراة.

وقال: «كل ما علينا هو بذل الجهد والعطاء المطلوب لتحقيق الفوز، وكتابة سطر جديد في تاريخ الأهلي، وهذا الأمر ندركه جيدا كما يدركه جميع اللاعبين، وسنسعى لبذل أقصى الجهد لتحقيق الأهداف التي أتينا بسببها إلى الكونغو».