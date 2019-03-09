اونلاين | beIN SPORTS مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو 9 مارس في الدوري الإسباني Barcelona

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر beIN SPORTS مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو 9 مارس في الدوري الإسباني Barcelona والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقجم لكم (بثًا مباشرًا) لمباراة برشلونة ورايو فاييكانو، في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

مباراة برشلونة ورايو فاييكانو يوم السبت ستكون منقولة عبر البث المباشر بواسطة beIN SPORTS تلفزيونيا وعبر الانترنت.

مشاهدة برشلونة ورايو فاييكانو بث مباشر

ستكون مباراة برشلونة ورايو فاييكانو يوم السبت في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة متوفرة لمشاهدة البث المباشر لها عبر قنوات beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة CONNECT.

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وسيتم نقل المباراة عبر القناة beIN SPORTS HD3 على أن يسبقها استوديو تحليلي كالمعتاد وكذلك خلالها وبعدها.

مباراة برشلونة القادمة تأتي ضمن المرحلة 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم الذي يتصدر ترتيبه الفريق الكتالوني بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني.

ويلعب أتلتيكو مدريد في الجولة ذاتها مع ليغانيس ويأمل بالبقاء قريبا من برشلونة في الترتيب.

ولا يتوقع أن يواجه برشلونة أي مشكلة أمام فاييكانو خصوصاً ان بطل إسبانيا في مزاج عالي بعد فوزين في الكلاسيكو في الكأس والدوري 3-0 و1-0 على التوالي في برنابيو.

ولا يملك فاييكانو أي تاريخ من المفاجآت الكبيرة أمام فريق ارنستو فالفيردي لا بل غالباً ما تشهد مواجهات الطرفين أهدافا كتالونية كثيرة.